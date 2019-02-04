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В школах Перми началась запись детей в первые классы

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прием заявлений в школу

С 4 по 15 февраля в департаменте образования г. Перми будет работать «горячая линия». Специалисты готовы ответить на вопросы родителей по телефонам: 212-95-20 и 219-94-57. Завтра, с 11:00 до 12:00 в городской администрации по телефону 2059-059 «прямую линию» проведет начальник департамента образования Людмила Серикова.

По оценкам департамента образования, в этом году в Перми ожидается 15 200 первоклассников. Для них откроют двери 116 учебных заведений. Заявления от родителей первоклассников принимаются в два этапа: с 1 февраля по 1 июля можно подать заявление в школу по месту жительства, а с 1 июля для тех родителей, которые выбрали для своего ребенка школу в другом районе. Для записи ребенка необходимо предоставить заявление, паспортные данные родителя, свидетельство о рождении ребенка, справку о месте регистрации. 9 февраля в пермских школах пройдут дни «открытых дверей» (они были перенесены со 2 февраля в связи с карантином).

Метки: в Перми, Образование, Общество

Опубликовано: 04.02.2019 в 12:11 в рубрике - Вести Пермь

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