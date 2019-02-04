Пермь вошла в топ-10 самых честных городов России
Это социологическое исследование провела компания «Zoom Market». У респондентов в разных городах спрашивали - говорят ли они не правду, как часто, и врали ли они сегодня? Выяснилось, что самые честные люди живут в Иванове, Челябинске и Саратове. Пермь оказалась на 6 месте. Согласно итогам опроса, чаще всего врут жители Сочи, Оренбурга и Краснодара.
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