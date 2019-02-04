Гость студии. Гия Эрадзе о новой программе «Королевский цирк»

Со 2 по 24 февраля в Пермском цирке идет программа "Королевский цирк". О новом шоу расскажет его создатель, заслуженный артист России Гия Эрадзе. Его коллектив недавно получил в Монте-Карло высшую в цирковой сфере награду – «Золотого клоуна», а для зрителей Прикамья привез всероссийскую премьеру.

