В Перми установят окончательные границы «зеленого пояса»

До 25 мая 2019 года в Перми будут установлены окончательные границы лесопарковой зоны - об этом сообщили на заседании Правительства Пермского края представители минприроды.

В «зеленый пояс» вошли наиболее ценные с точки зрения экологии объекты: Андроновский лес, Мотовилихинский пруд, Черняевский парк и другие знакомые всем зоны. А еще долины малых рек - Гайвы, Ласьвы, Мулянки, Ивы, Язовой. На охраняемой территории будет запрещена промышленная и жилая застройка, добыча полезных ископаемых, размещение бытовых и промышленных отходов.