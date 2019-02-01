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В Перми установят окончательные границы «зеленого пояса»
До 25 мая 2019 года в Перми будут установлены окончательные границы лесопарковой зоны - об этом сообщили на заседании Правительства Пермского края представители минприроды.
В «зеленый пояс» вошли наиболее ценные с точки зрения экологии объекты: Андроновский лес, Мотовилихинский пруд, Черняевский парк и другие знакомые всем зоны. А еще долины малых рек - Гайвы, Ласьвы, Мулянки, Ивы, Язовой. На охраняемой территории будет запрещена промышленная и жилая застройка, добыча полезных ископаемых, размещение бытовых и промышленных отходов.
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