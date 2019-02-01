Началась регистрация на гонку «Лыжня России 2019»

Началась онлайн регистрация на гонку «Лыжня России 2019». К массовому старту Пермский край присоединится в 37-й раз 9 февраля. Ожидается, что на старт выйдут более 11 тысяч прикамцев, более половины стартовых номеров предусмотрено для жителей краевой столицы. В Перми площадка по традиции расположена на базе «Пермские Медведи», по адресу ул. Спортивная, 22. Предусмотрены три дистанции - 2019 метров, 5 и 10 км.

Важное уточнение. Сегодня началась лишь электронная регистрация, оставить заявку можно на сайте краевого Минспорта. Лично заполнить анкету можно будет с понедельника и до 8 февраля включительно. В Перми откроются 4 точки. С двух часов дня до семи вечера они будут работать в спорткомплексах «Орлёнок», «Молот», «Сухарева» и «Прикамье». Нужны паспорт или свидетельство о рождении, а также обязательный допуск от врача, о котором нужно позаботиться заранее.