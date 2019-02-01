В Перми начали принимать заявления на зачисление детей в 1 класс
В Перми начали принимать заявления на зачисление детей в 1 класс. Если родитель выбирает для своего ребёнка школу по месту регистрации, документы необходимо подать до 30 июня. Пакет включает в себя - свидетельство о рождении и справку о регистрации по месту жительства ребёнка, паспорт того родителя, который пишет заявление.
С 1 июля по 5 сентября в городе начинается приём заявлений на свободные места, в том числе в статусные учебные заведения. Прежде чем выбрать школу, родителям советуют побывать в ней, пообщаться с администрацией и учителями. Лучше всего сделать это во время Дня открытых дверей, который пройдет 9 февраля во всех учреждениях начального образования.
По прогнозу властей, в 2019 году в первый класс пойдут 15 тысяч 200 детей.
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