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Самая большая семья Прикамья готовится отметить новоселье
Новоселье готовится отметить самая многодетная семья Пермского края. Сейчас они воспитывают 13 детей, еще 13 уже начали самостоятельную жизнь.
В ноябре прошлого года большая семья Окуловых отметили новоселье, а через месяц их дом сгорел. Успели вынести только документы. Тогда им помогали всем миром - родственники, односельчане и дети. После того как узнали о трагедии в крае, из резервного фонда губернатора было выделено 3,5 миллионов рублей.
Новый дом появился меньше чем за месяц, сейчас места должно хватить всем, в новом доме 8 комнат, 3 санузла и балкон. Переехать сюда Окуловы планируют уже этим летом, когда закончится внутренняя отделка. Тем более, что у семьи появился еще один подарок - микроавтобус.
К постоянному увеличению семьи Окуловых в поселке Бымок односельчане уже давно привыкли. С 2001 года они воспитали и воспитывают в общей сложности 26 ребят и на этом останавливаться не собираются.
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