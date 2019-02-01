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Вооруженный санками пермяк пытался ограбить банкомат

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банкомат

В Перми по горячим следам задержали мужчину, который пытался ограбить банкомат. Сделать это он хотел с помощью молотка, кувалды и домкрата. Все вышеперечисленное мужчина привез на санках. Все произошло в Индустриальном районе Перми на проспекте Декабристов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемый 1983 года рождения был задержан. Банкомат не поврежден. По факту покушения на кражу денег из банкомата возбуждено уголовное дело.

Александр Атаманов, начальник отделения УУР ГУ МВД России по Пермскому краю: "В ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Индустриального района Перми, а также сотрудников уголовного розыска ГУ МВД при поддержке бойцов Росгвардии был задержан мужчина, подозреваемый в попытке хищения денежных средств из банкомата. В настоящее время подозреваемый арестован, проводятся необходимые оперативно-следственные действия".

Метки: в Перми, Преступления, Деньги

Опубликовано: 01.02.2019 в 16:10 в рубрике - Вести Пермь

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