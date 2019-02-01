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На сцене - пермские боги

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Пермские боги

Пермские боги - на сцене. Спектакль, посвященный уникальной коллекции религиозной деревянной скульптуры 17-19 веков, готовят в театре «Сцена-Молот». Над постановкой работает режиссер Дмитрий Волкострелов -  трехкратный лауреат  Санкт-Петербургской молодёжной театральной премии «Прорыв» в категории «Лучший молодой режиссёр», лауреат  специального приза жюри Национальной театральной премии «Золотая маска». Новая постановка - это эссе о связи искусства, религии и современного человека. Здесь нет ни сюжета, ни персонажей.

спектакль

Спектакль создается совместно с Пермской художественной галереей, где и хранится знаменитая деревянная скульптура.  В основу постановки легли  архивные документы, а также впечатления режиссера от экспедиции по местам бытования шедевров зодчества.  Кроме этого, актеры опрашивали своих современников о том,что они знают о пермских богах, их реплики тоже будут звучать на сцене.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 01.02.2019 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

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← На региональных дорогах снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме

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