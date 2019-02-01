На региональных дорогах снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме

Для обеспечения безопасного проезда по дорогам регионального значения министерство транспорта Пермского края издало приказ об ограничении движения большегрузного транспорта.

Сергей Калугин, начальник отдела эксплуатации управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края: "31 января поступило сообщение от метеослужб о надвигающемся обильном снегопаде. Все дорожные эксплуатационные службы Пермского края приведены в готовность, техника была подготовлена на выход. Особых препятствий на трассах регионального значения замечено не было, работало более 350 единиц техники. В настоящее время работы продолжаются, снегопад еще не закончился. Для обеспечения безопасного проезда по дорогам регионального значения Министерство транспорта Пермского края издало приказ об ограничении движения большегрузного транспорта".