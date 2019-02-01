На Чусовском мосту на два года ограничили движение

На Чусовском мосту на два года ввели временное ограничение движения транспорта. Установлена минимальная дистанция между транспортными средствами – 20 метров, а также снижен максимальный допустимый вес транспортных средств с 44 тонн до 40 тонн. Максимальная скорость движения по мосту - 40 км/ч. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста.