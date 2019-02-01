Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермяки смогут следить за состоянием дорог в крае в режиме онлайн

На региональных дорогах снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме →

На Чусовском мосту на два года ограничили движение

смотреть видео

мост

На Чусовском мосту на два года ввели временное ограничение движения транспорта. Установлена минимальная дистанция между транспортными средствами – 20 метров, а также снижен максимальный допустимый вес транспортных средств с 44 тонн до 40 тонн. Максимальная скорость движения по мосту - 40 км/ч. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 01.02.2019 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермяки смогут следить за состоянием дорог в крае в режиме онлайн

На улицы Перми вышло рекордное количество снегоуборочной техники

Гия Эрадзе привез в Пермь «Королевский цирк»

В Березниках в подъезде жилого дома спасатели ловили змею

В Ижевске пермские школьники и политики презентовали проект «С думой о детях»

Пассажирка требует с пермского аэропорта 700 тысяч за сломанную руку

В детской краевой больнице появилось новое офтальмологическое оборудование

В Березниках сдали в эксплуатацию 11-й дом нового микрорайона «Любимов»

Отбой: взрывных устройств не обнаружено

На Пермь обрушился самый сильный за зиму снегопад


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермяки смогут следить за состоянием дорог в крае в режиме онлайн

На региональных дорогах снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме →

Обратите внимание

в Перми

«Русский по четвергам»: пермяки готовятся к «Тотальному диктанту»

Горьковская библиотека приглашает всех желающих на еженедельные бесплатные курсы по русскому языку.
01.02.2019 в 15:03

Метки: в Перми, Культура, Образование

На региональных дорогах снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме

В настоящее время работы продолжаются, снегопад еще не закончился.
01.02.2019 в 14:35

Метки: в Перми, в Пермском крае

На Чусовском мосту на два года ограничили движение

Ограничение вводится в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста.
01.02.2019 в 14:11

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Сопроводили и обобрали: двое пермяков ограбили мужчину, попросившего показать ближайший банкомат

Дождавшись, когда мужчина снимет деньги, злоумышленники напали на него
01.02.2019 в 13:11

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления, Общество

Пермяки смогут следить за состоянием дорог в крае в режиме онлайн

Через неделю сервис будет доступен на портале Управляем вместе.
01.02.2019 в 13:07

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Пермяки выступят на Чемпионате мира по фристайлу

В состав сборной страны вошли Андрей Махнёв, Никита Паркачёв и Анастасия Смирнова.
01.02.2019 в 15:20

Метки: В России, В мире, в Пермском крае, Спорт

В Ижевске пермские школьники и политики презентовали проект «С думой о детях»

Этот проект для активных школьников, лидеров ученического самоуправления, для тех, кто намерен лидерские качества использовать и после школы.
01.02.2019 в 11:40

Метки: в Перми, В России, Образование, Власть

«Пригласите на свадьбу!»

На телеканале «Россия» состоялась премьера нового – первого в мире! – шоу свадебных ведущих «Пригласите на свадьбу!».
01.02.2019 в 08:20

Метки: В России, СМИ, Анонс

Новая волна эвакуаций: граждан просят соблюдать спокойствие

Письма о минировании поступили по электронной почте в ряд организаций Пермского края.
31.01.2019 в 15:35

Метки: в Перми, Происшествия, В России, в Пермском крае

Выпускникам не выдадут золотую медаль без высоких баллов по ЕГЭ

Министерство просвещения публикует текст вступившего в силу приказа.
31.01.2019 в 15:05

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Образование

Лента новостей RSS каналы

Пермяки выступят на Чемпионате мира по фристайлуПермяки выступят на Чемпионате мира по фристайлу

«Русский по четвергам»: пермяки готовятся к «Тотальному диктанту»«Русский по четвергам»: пермяки готовятся к «Тотальному диктанту»

На региональных дорогах снегоуборочная техника работает в круглосуточном режимеНа региональных дорогах снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме

На Чусовском мосту на два года ограничили движениеНа Чусовском мосту на два года ограничили движение

Сопроводили и обобрали: двое пермяков ограбили мужчину, попросившего показать ближайший банкоматСопроводили и обобрали: двое пермяков ограбили мужчину, попросившего показать ближайший банкомат

Пермяки смогут следить за состоянием дорог в крае в режиме онлайнПермяки смогут следить за состоянием дорог в крае в режиме онлайн

На улицы Перми вышло рекордное количество снегоуборочной техникиНа улицы Перми вышло рекордное количество снегоуборочной техники

Гия Эрадзе привез в Пермь «Королевский цирк»Гия Эрадзе привез в Пермь «Королевский цирк»

В Березниках в подъезде жилого дома спасатели ловили змеюВ Березниках в подъезде жилого дома спасатели ловили змею

Синоптики прогнозируют пермякам самый холодный февраль за последние 8 летСиноптики прогнозируют пермякам самый холодный февраль за последние 8 лет

В Ижевске пермские школьники и политики презентовали проект «С думой о детях»В Ижевске пермские школьники и политики презентовали проект «С думой о детях»

Один на льдине: в Перми спасли любителя подледного ловаОдин на льдине: в Перми спасли любителя подледного лова

На пермской набережной вновь меняют видеоинсталяциюНа пермской набережной вновь меняют видеоинсталяцию

Предварительная дата открытия бассейна на Сысольской - 5 февраляПредварительная дата открытия бассейна на Сысольской - 5 февраля

Пассажирка требует с пермского аэропорта 700 тысяч за сломанную рукуПассажирка требует с пермского аэропорта 700 тысяч за сломанную руку

В детской краевой больнице появилось новое офтальмологическое оборудованиеВ детской краевой больнице появилось новое офтальмологическое оборудование

В Березниках сдали в эксплуатацию 11-й дом нового микрорайона «Любимов»В Березниках сдали в эксплуатацию 11-й дом нового микрорайона «Любимов»

Отбой: взрывных устройств не обнаруженоОтбой: взрывных устройств не обнаружено

Вести Кудымкар 31.01.2019Вести Кудымкар 31.01.2019

На Пермь обрушился самый сильный за зиму снегопадНа Пермь обрушился самый сильный за зиму снегопад

Ирина Муравьева отметит юбилейИрина Муравьева отметит юбилей

«Пригласите на свадьбу!»«Пригласите на свадьбу!»

Влюбленной хризантемы лепесткиВлюбленной хризантемы лепестки

Женщина пыталась передать в колонию бритвенные станки с «начинкой»Женщина пыталась передать в колонию бритвенные станки с «начинкой»

В Перми на территории экстрим - парка построят новый спорткомплексВ Перми на территории экстрим - парка построят новый спорткомплекс

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную