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На Чусовском мосту на два года ограничили движение
На Чусовском мосту на два года ввели временное ограничение движения транспорта. Установлена минимальная дистанция между транспортными средствами – 20 метров, а также снижен максимальный допустимый вес транспортных средств с 44 тонн до 40 тонн. Максимальная скорость движения по мосту - 40 км/ч. Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста.
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