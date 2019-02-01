Пермяки смогут следить за состоянием дорог в крае в режиме онлайн
Пермяки смогут следить за состоянием дорог в крае в режиме онлайн. Через неделю сервис будет общедоступным на портале "Управляем вместе" - об этом заявили на Заседании правительства Пермского края. На региональных дорогах установлены 37 видеокамер, снегоуборочная техника оборудована системами GPS/Glonass. 19 метеостанций осуществляют мониторинг по показателям: температура воздуха, влажность, состояние покрытия.
Сотрудники ГИБДД озвучили цифры статистики. В 2018 году количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями снизилось на 42% в сравнении с предыдущим годом.
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