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Гия Эрадзе привез в Пермь «Королевский цирк»

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Цирк

В Пермский цирк приехали артисты и 20 грузовиков с декорациями нового шоу Гии Эрадзе. Его коллектив буквально только что в Монте-Карло получил высшую в этой сфере награду – «Золотого клоуна», а для зрителей Прикамья привез всероссийскую премьеру. 

Лигры, попугаи, африканские львы, лошади, олени, лисы, пеликаны, верблюды, собаки и яки приехали в Пермь. В эти выходные в цирке нашего города состоится премьерный показ новой программы Гии Эрадзе «Королевский цирк». В таком составе новое шоу ещё не демонстрировалось ни в одном городе, первыми его увидят пермяки. Создатель «Королевского цирка» заслуженный артист России Гия Эрадзе. приехал в столицу Прикамья из Монако, где буквально неделю назад получил главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло. Этот «Золотой клоун» - все равно что "Оскар" в цирковой среде.

цирк

Гия Эрадзе, заслуженный артист России: "Это некий синтез, сплетение жанров - эстрады, цирка, мюзикла, то есть не ординарный цирк, это не совсем старый традиционный цирк, но и не цирковой театрализованный спектакль. Это больше шоу в том формате, в котором привожу я. Это яркость, это краски".

Для того чтобы воссоздать на манеже атмосферу роскоши, в Пермь приехали 20 фур с реквизитом, оборудованием, животными и эксклюзивными костюмами. Сейчас заканчивается монтаж главной декорации - золотого замка, возвышающегося под самый купол. Замок трехъярусный, на каждом происходит действие, которое увидят пермяки уже в ближайшие выходные. «Королевский цирк» пробудет в Перми до конца февраля.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.02.2019 в 12:30 в рубрике - Вести Пермь

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