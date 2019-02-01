В Березниках в подъезде жилого дома спасатели ловили змею

В подъезде одного из домов на улице Свердлова в Березниках жильцы обнаружили змею, весьма цветастого окраса и приличных размеров. Вызванные на место спасатели прибыли оперативно и успели поймать пресмыкающееся. Иначе, говорят, змея бы успела уползти в щель между плитами и попасть в чью-нибудь квартиру. Сейчас рептилию доставили на станцию юных натуралистов. Там выяснилось, что она не ядовитая, но очень активная, поэтому пока ее посадили в банку с крышкой. Хозяев змеи на данный момент найти не удалось.