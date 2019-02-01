В Березниках в подъезде жилого дома спасатели ловили змею
В подъезде одного из домов на улице Свердлова в Березниках жильцы обнаружили змею, весьма цветастого окраса и приличных размеров. Вызванные на место спасатели прибыли оперативно и успели поймать пресмыкающееся. Иначе, говорят, змея бы успела уползти в щель между плитами и попасть в чью-нибудь квартиру. Сейчас рептилию доставили на станцию юных натуралистов. Там выяснилось, что она не ядовитая, но очень активная, поэтому пока ее посадили в банку с крышкой. Хозяев змеи на данный момент найти не удалось.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Ижевске пермские школьники и политики презентовали проект «С думой о детях»
Пассажирка требует с пермского аэропорта 700 тысяч за сломанную руку
В детской краевой больнице появилось новое офтальмологическое оборудование
В Березниках сдали в эксплуатацию 11-й дом нового микрорайона «Любимов»
Отбой: взрывных устройств не обнаружено
На Пермь обрушился самый сильный за зиму снегопад
Влюбленной хризантемы лепестки
Женщина пыталась передать в колонию бритвенные станки с «начинкой»
Пермяки готовятся к «Тотальному диктанту»
МЧС: в Прикамье ожидаются сильный снег и морозы
Добавить комментарий: