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В Березниках в подъезде жилого дома спасатели ловили змею

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змея

В подъезде одного из домов на улице Свердлова в Березниках жильцы обнаружили змею, весьма цветастого окраса и приличных размеров. Вызванные на место спасатели прибыли оперативно и успели поймать пресмыкающееся. Иначе, говорят, змея бы успела уползти в щель между плитами и попасть в чью-нибудь квартиру. Сейчас рептилию доставили на станцию юных натуралистов. Там выяснилось, что она не ядовитая, но очень активная, поэтому пока ее посадили в банку с крышкой. Хозяев змеи на данный момент найти не удалось.

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 01.02.2019 в 12:03 в рубрике - Вести Пермь

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← В Ижевске пермские школьники и политики презентовали проект «С думой о детях»

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