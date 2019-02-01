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На улицы Перми вышло рекордное количество снегоуборочной техники
Первую ночь в режиме повышенной готовности пережили коммунальщики. По сообщениям администрации краевой столицы, на улицы вышло рекордное количество техники - 380 единиц, это больше чем в обычные дни примерно на 130 машин. Связано это с начавшимися снегопадами. По прогнозам синоптиков, они будут самыми сильными за нынешнюю зиму. В ближайшие несколько дней в городе может выпасть до 12 миллиметров осадков. В первую очередь очищают дороги и тротуары, масштабная вывозка снега на полигоны запланирована на выходные.
Из-за обильных снегопадов и сложной обстановки на дорогах властями также принято решение не привлекать к административной ответственности водителей, не оплативших парковку в центре Перми. Но вместе с этим ответственные службы будут жестко контролировать машины, которые паркуются с нарушением правил, мешая технике убирать снег.
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