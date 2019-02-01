В Ижевске пермские школьники и политики презентовали проект «С думой о детях»

В Ижевске завершился двухдневный визит делегации пермских школьников и педагогов. Проект называется "С думой о детях". В нем уже участвуют 34 образовательных учреждения Прикамья.

Только за январь в пермской школе «Дуплекс» прошло три крупных спортивных мероприятия, организацией которых занимались сами ребята, говорит Дмитрий Казанцев. Это малая часть того, что ученики придумывают и стараются реализовать.

Дмитрий Казанцев, преподаватель истории и обществознания: "Педагоги не контролируют деятельность детей, они корректируют, направляют, возможно, подсказывают какие-то действия".

«Дуплекс» - один из участников проекта «С думой о детях», в рамках которого в Ижевск отправилась делегация пермских школьников и педагогов. Цель проекта - дать ребятам знания о том, что такое государственно-общественное управление.

В проекте используются различные формы работы со школьниками, например - парламентские уроки, дебаты, конкурсы или дни самоуправления.

Инициатором проекта стал депутат Государственной Думы Игорь Сапко, который сообщил, что такие визиты в соседние регионы - хорошая возможность для обмена опытом на семинарах и круглых столах.

Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "В 2017 году я предложил администрации Перми совместный проект, мы назвали его «С думой о детях», когда в понятной и доступной форме мы пытаемся донести до ребят интересные вопросы, которые затрагивают функционирование органов различного уровня власти".

Это проект для активных школьников, лидеров ученического самоуправления, для тех, кто намерен лидерские качества использовать и после школы. Вполне вероятно, что именно они в дальнейшем будут принимать законы, руководить городом или регионом.

Ещё один из участников делегации, краевой депутат Сергей Клепцин, рассказал удмуртским коллегам о практике парламентских уроков, о том, как современные технологии используются в школах, что делается для того, чтобы все могли эти возможности использовать.

Сергей Клепцин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Мы очень серьёзно говорим сегодня о так называемой цифровизации системы образования. И до конца 2019 года перед нами всеми стоит задача обеспечить широкополосным доступом в интернет все учебные заведения".

Проект «С думой о детях» начинался с девяти пермских школ, сегодня их 34, и это не окончательная цифра. Темпы инициаторы не сбавляют и готовы работать со всеми желающими.