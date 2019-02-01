Пассажирка требует с пермского аэропорта 700 тысяч за сломанную руку

В суде Индустриального района началось рассмотрение иска пассажирки к Пермскому аэропорту. Женщина требует 700 тысяч рублей за сломанную руку. Травму, говорит, она получила во время посадки на самолет.

Эта история началась с коридора аэропорта, потом больница, и вот суд Индустриального района.

Гематомы - итог падения Галины Мымриной в Пермском аэропорте. Всё произошло в октябре прошлого года во время пересадки в автобус до самолета. По словам пенсионерки, в сумерках она не заметила неровность на земле и споткнулась. Уже на борту ей была оказана первая помощь. По прилёту в Москву выяснилось, что синяки это ещё не всё - снимки показали перелом лучевой кости со смещением. Полученные травмы и моральный вред женщина оценила в 700 тысяч рублей.

Галина Мымрина, пострадавшая: "Когда я сидела и не могла подняться, я даже не знаю, какого цвета было покрытие, если бы было светло. Даже старый аэропорт, там было гораздо светлее и комфортнее".

На процессе представитель воздушной гавани отметил, что в год терминал обслуживает более 1 млн пассажиров, и никто не жаловался, а освещение столько, сколько требуется по нормативу.

"Сумма морального возмещения завышена, страховое назначение вообще не подлежит взысканию с ответчика. По возмещению вреда здоровью ответчикам никаких доказательств понесенных ею затрат не представлены", - считают представители аэропорта.

Новый терминал аэропорта был открыт в конце 2017 года. Летом 2018 началось строительство перрона, необходимого для установки телетрапов и реконструкция рулежных дорожек. Историю происхождения неровности на территории аэровокзала оперативно выяснить не удалось. В аэропорте от комментариев отказались, сославшись на то, что случай с падением находится исключительно в юридической плоскости.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь Международного аэропорта «Пермь»: "Нет, мы никак не комментируем, можете отправить официальный запрос через юристов по данному делу".

Галина Мымрина призналась, что с судебной практикой мало знакома. Сумма 700 тысяч появилась следующим образом: 200 тысяч - страховка, 100 тысяч - моральный вред, 400 тысяч - причинение вреда здоровью средней тяжести. Врачи сказали, что рука ещё долго будет восстанавливаться.

По сути, как таковой судебный процесс сегодня так и не начался, пострадавшей женщины было предложено обратиться к медиатору, а потом обосновать свои требования в области финансового вопроса.