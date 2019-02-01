В детской краевой больнице появилось новое офтальмологическое оборудование, которое позволяет увидеть глазные сосуды и зрительный нерв в 3D-проекции у ребятишек, которым нет еще и года. Его название - оптический когерентный томограф с функцией ангиографии сетчатки. Исследование проходит в течение нескольких минут, абсолютно безболезненно и бесконтактно, что важно при работе с маленькими пациентами. Все это позволяет установить точный диагноз на ранних стадиях заболеваний.

Елена Бертникова, мама Димы - пациента офтальмологического отделения ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»: "Проблемы со зрением мы обнаружили в этом году, совершенно случайно. Стали обследовать, от чего падает зрение. Уже получаем положительные результаты от лечения".

Задачу оснащать медицинские учреждения Прикамья современным оборудованием поставил губернатор Максим Решетников. В прошлом году было приобретено почти 900 единиц различной техники. Исследование на новом томографе для установки точного диагноза сегодня требуется сотням пациентов региона. Раньше ежегодно по 10-15 человек приходилось направлять для этого в федеральные центры. С появлением нового аппарата процедуры теперь будут проводить на месте, в Перми.

Дмитрий Антонов, главный врач ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»: "Это уникальное оборудование для Пермского края, впервые такой аппарат появился. Этот аппарат позволяет диагностировать состояния сосудов без введения контрастных веществ, которые являются токсичными и запрещены в детской практике".