В Березниках сдали в эксплуатацию 11-й дом нового микрорайона "Любимов". Жилье здесь возводят для тех, кто переселяется из аварийной зоны в месте провала калийного рудника. Сколько семей еще получили квартиры?

Всего в микрорайоне "Любимов" будут возведены дома на 6,5 тысяч квартир. 11 зданий уже построены. 2019-2020 годы - время активной работы, за которое планируется сдать 18 новостроек.

Одна из улиц названа именем крепостного Строгановых, живописца Ивана Дощенникова. Как минимум 30 икон написаны для местных церквей. Как отмечают будущие жильцы этих домов, вид достоин картин современных художников.

В микрорайон "Любимов" планируют переселить 14 тысяч человек, порядка 4 тысячи из них уже справили новоселье. Вопрос находится на контроле у президента и правительства страны. Строительство контролирует губернатор и правительство края. Как отметил глава региона Максим Решетников, важно особое внимание уделять качеству жилья.

Особенность возведения «Любимова» - комплексная застройка. Параллельно с домами появляются спортплощадки и детсады.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Строится вся инженерная инфраструктура - дороги, необходимые газовые подстанции, сигнализации. Уже введён новый детский сад, модернизирована школа, строится новая школа".