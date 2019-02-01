Отбой: взрывных устройств не обнаружено

В Перми, Березниках и Добрянке прокатилась уже вторая за эту неделю волна сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Точно так же, как и во вторник, письма с почти аналогичным текстом поступили по электронной почте в разные учреждения. На этот раз преимущественно в больницы, было несколько торговых центров и учебных заведений. По всем адресам прошла эвакуация, здания на некоторое время оцепили и проверили соответствующие службы. Проще оказалось со школами, там с сегодняшнего дня из-за карантина находились только учителя.

Пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края: «В городах Березники, Добрянка, а также на территории Перми проведена проверка поступивших анонимных сообщений о фактах возможного минирования ряда организаций и учреждений, аналогичных сообщениям от 29 января 2019 года. Взрывных устройств не обнаружено. Пострадавших нет».