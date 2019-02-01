На Пермь обрушился самый сильный за зиму снегопад
В Перми введен режим повышенной готовности. Связано это с начавшимся снегопадом. По прогнозам синоптиков, он будет самым сильным за всю нынешнюю зиму, в ближайшие дни в городе может выпасть до 12 миллиметров осадков. На уборку дорог и тротуаров власти пообещали вывести рекордное количество техники - почти 380 единиц.
"В связи сло сложными погодными условиями 1 февраля водители, не оплатившие платную парковку, не будут привлекаться к административной ответственности", - написал на своей страничке в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов.
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