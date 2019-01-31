Влюбленной хризантемы лепестки
В пермской Арт-резиденции открылись сразу две выставки. Первая называется «Влюбленной хризантемы лепестки» - она состоит из работ традиционных видов японского изобразительного искусства. Таких, как живопись суми-э, каллиграфия сёдо и икэбаны. Все они выполнены воспитанниками спортивно-образовательного центра «Восточных единоборств» в школе №32 и их учителем Сергеем Болховитиным.
Вторая выставка - более традиционная, ее название - «Мой взгляд», автор - Александр Родионов. В этой экспозиции представлены в основном пейзажи, причём, достаточно узнаваемые жителями Прикамья. Художник очень любит работать на пленере, в день при хорошей погоде он рисует по 3-4 этюда.
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