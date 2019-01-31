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Женщина пыталась передать в колонию бритвенные станки с «начинкой»

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Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю рассказывает о невиданном ранее способе пронести на территорию исправительного учреждения наркотические вещества. 

В исправительной колонии № 9 города Соликамска при проведении досмотра посылки,  поступившей на имя одного из суждённых, обнаружено и изъято наркотическое вещество, хитроумно спрятанное в рукоятках одноразовых бритвенных станков. 

Женщину, которая пыталась передать посылку, задержали сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 31.01.2019 в 17:35 в рубрике - Вести Пермь

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