Женщина пыталась передать в колонию бритвенные станки с «начинкой»
Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю рассказывает о невиданном ранее способе пронести на территорию исправительного учреждения наркотические вещества.
В исправительной колонии № 9 города Соликамска при проведении досмотра посылки, поступившей на имя одного из суждённых, обнаружено и изъято наркотическое вещество, хитроумно спрятанное в рукоятках одноразовых бритвенных станков.
Женщину, которая пыталась передать посылку, задержали сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки готовятся к «Тотальному диктанту»
МЧС: в Прикамье ожидаются сильный снег и морозы
Новая волна эвакуаций: граждан просят соблюдать спокойствие
Выпускникам не выдадут золотую медаль без высоких баллов по ЕГЭ
В Прикамье стартует десятая «Строгановская миля»
В твоих руках счастье
Жителей деревни Хмели разбудил запах дыма
Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»
Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы
В Перми рак начали лечить с применением новых технологий
Добавить комментарий: