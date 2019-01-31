Женщина пыталась передать в колонию бритвенные станки с «начинкой»

Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю рассказывает о невиданном ранее способе пронести на территорию исправительного учреждения наркотические вещества.

В исправительной колонии № 9 города Соликамска при проведении досмотра посылки, поступившей на имя одного из суждённых, обнаружено и изъято наркотическое вещество, хитроумно спрятанное в рукоятках одноразовых бритвенных станков.

Женщину, которая пыталась передать посылку, задержали сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.