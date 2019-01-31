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Пермяки готовятся к «Тотальному диктанту»
В Перми сегодня начнутся еженедельные бесплатные курсы по русскому языку в рамках акции «Тотальный диктант». Каждый четверг в 7 часов вечера всех желающих ждут в краевой библиотеке имени Горького. Регистрация не требуется. Курсы завершатся за 2 дня до "Тотального диктанта", который пермяки напишут этом году в субботу 13 апреля.
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