Пермяки готовятся к «Тотальному диктанту»

В Перми сегодня начнутся еженедельные бесплатные курсы по русскому языку в рамках акции «Тотальный диктант». Каждый четверг в 7 часов вечера всех желающих ждут в краевой библиотеке имени Горького. Регистрация не требуется. Курсы завершатся за 2 дня до "Тотального диктанта", который пермяки напишут этом году в субботу 13 апреля.