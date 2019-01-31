МЧС: в Прикамье ожидаются сильный снег и морозы

Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: по данным Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС»: 31 января-01 февраля на территории Пермского края ожидается облачная погода, временами снег, местами сильный, в отдельных районах метель, слабый гололед. Ветер 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13°, по востоку местами -15,-20°, днем -5,-10°, по востоку местами до -15°.

Серьезное похолодание в регионе начнется вечером 2 февраля на севере и востоке, 3 февраля морозы доберутся и до Перми. Похолодание будет резким. Всего за несколько часов температура может понизиться на 15 градусов. Скорее всего в Перми это произойдет утром 3 февраля. 4 и 5 февраля ожидаются 30-градусные морозы на большей части Пермского края. Похолодание будет сопровождаться ветром.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Во избежание дорожно-транспортных происшествий, водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, учитывать погодные условия и особенности торможения при гололедице.