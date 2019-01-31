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Новая волна эвакуаций: граждан просят соблюдать спокойствие
Министерство территориальной безопасности в официальном пресс-релизе призывает жителей Пермского края соблюдать спокойствие. С утра в регионе прошла новая волна сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Точно так же, как и во вторник, письма с почти аналогичным текстом приходят по электронной почте. Силовики обязаны реагировать. Поэтому проводятся мероприятия по эвакуации сотрудников учреждений, в которые приходят послания.
В пермской детской больнице № 3 на Ленина из-за тревожного сообщения всех пациентов и медиков пришлось экстренно переводить в гарнизонный военный госпиталь. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
В ходе проверок от 29 января признаков закладки опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.
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