Выпускникам не выдадут золотую медаль без высоких баллов по ЕГЭ

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Министерство просвещения публикует текст вступившего в силу приказа, предписывающего при выдаче аттестатов и наград к ним учитывать не только оценки, полученные выпускниками в течение последних двух лет обучения, но и результаты ЕГЭ. 

"Теперь аттестат с отличием будут вручать тем выпускникам, которые имеют итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошли государственную итоговую аттестацию, а также сдали ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня не менее чем на 70 баллов или на 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. Ранее для получения аттестата с отличием достаточно было закончить учёбу на «отлично» и успешно пройти Государственную итоговую аттестацию". 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Образование

Опубликовано: 31.01.2019 в 15:05 в рубрике - Вести Пермь

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