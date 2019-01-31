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Выпускникам не выдадут золотую медаль без высоких баллов по ЕГЭ
Министерство просвещения публикует текст вступившего в силу приказа, предписывающего при выдаче аттестатов и наград к ним учитывать не только оценки, полученные выпускниками в течение последних двух лет обучения, но и результаты ЕГЭ.
"Теперь аттестат с отличием будут вручать тем выпускникам, которые имеют итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошли государственную итоговую аттестацию, а также сдали ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня не менее чем на 70 баллов или на 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. Ранее для получения аттестата с отличием достаточно было закончить учёбу на «отлично» и успешно пройти Государственную итоговую аттестацию".
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