В Прикамье стартует десятая «Строгановская миля»
Сегодня в старом Усолье под Березниками стартует десятая юбилейная «Строгановская миля» - всероссийские соревнования по сноукайтингу. Первые два дня - это время зачетных выступлений. Выходные будут уже развлекательными. Ожидается наплыв туристов, для которых приготовлена обширная программа. В этом году в рамках "Строгановской мили" пройдет и Чемпионат России по зимнему фристайлу.
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