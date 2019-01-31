В Прикамье стартует десятая «Строгановская миля»

Сегодня в старом Усолье под Березниками стартует десятая юбилейная «Строгановская миля» - всероссийские соревнования по сноукайтингу. Первые два дня - это время зачетных выступлений. Выходные будут уже развлекательными. Ожидается наплыв туристов, для которых приготовлена обширная программа. В этом году в рамках "Строгановской мили" пройдет и Чемпионат России по зимнему фристайлу.