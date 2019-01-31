Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Жителей деревни Хмели разбудил запах дыма

В Прикамье стартует десятая «Строгановская миля» →

В твоих руках счастье

смотреть видео

лепка

"В твоих руках счастье". Проект под таким названием стартовал в Пермском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.  Это серия творческих занятий, которые помогают развивать детям необходимые навыки, повышать их самооценку.  На первом мастер-классе ребята лепили из глины. 

Под руководством опытного педагога ребята с удовольствием погружаются в творческий процесс.  Задание - слепить панно из глины. Работать довелось с белой фаянсовой глиной. Она, по словам мастеров, очень пластичная и позволяет создавать изящные изделия. Такие у них и получились. Далее композиции пройдут обжиг в школе керамики и вернутся обратно к авторам.

Творческие занятия в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних проходят три раза в неделю в рамках проекта «В твоих руках счастье». В рамках проекта запланирована серия мастер-классов:  лепка из глины, современный рисунок-скетчИ, комиксы, графика и бумажное моделирование - создание объемных фигур из бумаги.

Во время творческих занятий ребята учатся еще и общаться друг с другом, помогать соседу, добиваться поставленных целей и справляться с трудностями.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних оказывает психологическую помощь детям от 3 до 18 лет. Главное учреждение находится в Свердловском районе города Перми, есть филиалы в Кировском и Индустриальном районе, а также в Добрянке.

У всех ребят есть возможность стать участником творческого процесса. Пока мастер-классы проходят только в базовом центре, но не исключено, что в дальнейшем проект  «В твоих руках счастье» расширит границы. Всем ребятам выдают методические пособия, а это значит , продолжить создавать первые шедевры своими руками они смогут и дома вместе с родителями, тем самым укреплять теплые отношения в семье.

Карина Бурьян

Метки: в Перми, Общество, Образование, Культура

Опубликовано: 31.01.2019 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Жителей деревни Хмели разбудил запах дыма

Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»

Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы

В Перми рак начали лечить с применением новых технологий

На расчистку замусоренной квартиры нужны добровольцы

В колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми

Названа причина обрушения восьми плит на чердаке дома по Революции, 3/1

Снегопады и морозы: в Перми введен режим повышенной готовности

Внеплановые каникулы: во всех школах Перми введен карантин

Фильмы «Флаэртианы» находят новых зрителей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Жителей деревни Хмели разбудил запах дыма

В Прикамье стартует десятая «Строгановская миля» →

Обратите внимание

в Перми

Сегодня ночью на Чусовском мосту на два года ограничат движение

Двигаться по мосту можно будет с максимальной скоростью 40 км/ч и соблюдая дистанцию в 20 метров
31.01.2019 в 14:15

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Анонс

В твоих руках счастье

Проект под таким названием стартовал в Пермском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
31.01.2019 в 14:11

Метки: в Перми, Общество, Образование, Культура

На «Пермской ярмарке» устроят танцы с собаками

В эти выходные там пройдет международная выставка собак «Огни Прикамья — 2019»
31.01.2019 в 13:29

Метки: в Перми, Общество, Анонс

Жителей деревни Хмели разбудил запах дыма

Пожар произошел на территории местного автопарка.
31.01.2019 в 13:07

Метки: в Перми, Происшествия

Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»

По предварительным данным, к заведению есть серьезные претензии в сфере пожарной безопасности.
31.01.2019 в 12:42

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

В России

Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы

Замерзая и голодая, кошка умудрилась найти временное убежище там, где никто и предположить не мог.
31.01.2019 в 12:20

Метки: в Перми, Общество, В России

В колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми

На счету киллера «ореховской группировки» от 9 до 11 убийств. Тела жертв он растворял в кислоте и закатывал в бетон.
31.01.2019 в 10:07

Метки: в Пермском крае, В России, Общество

В Прикамье обсудили законопроект о паллиативной медицинской помощи

Предложения и поправки пермских экспертов будут учтены при втором чтении законопроекта.
30.01.2019 в 15:45

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Власть, В России

«Спасенное детство»: школьники ищут детей блокады

В крае пытаются восстановить историю судеб воспитанников детского дома Чернушки, эвакуированных из блокадного Ленинграда.
30.01.2019 в 14:35

Метки: в Пермском крае, В России

Пермские школьники стали лучшими юными исследователями России

Ученики лицея №4 победили во всероссийском фестивале юных ученых
30.01.2019 в 13:27

Метки: В России, в Перми, Образование, Общество

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье стартует десятая «Строгановская миля»В Прикамье стартует десятая «Строгановская миля»

Сегодня ночью на Чусовском мосту на два года ограничат движениеСегодня ночью на Чусовском мосту на два года ограничат движение

В твоих руках счастьеВ твоих руках счастье

На «Пермской ярмарке» устроят танцы с собакамиНа «Пермской ярмарке» устроят танцы с собаками

Жителей деревни Хмели разбудил запах дымаЖителей деревни Хмели разбудил запах дыма

Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»

Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псыКошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы

В Перми рак начали лечить с применением новых технологийВ Перми рак начали лечить с применением новых технологий

В Перми снова эвакуируют школы, детские сады и другие организацииВ Перми снова эвакуируют школы, детские сады и другие организации

На расчистку замусоренной квартиры нужны добровольцыНа расчистку замусоренной квартиры нужны добровольцы

Более половины жителей Усть-Косы купили новое жильеБолее половины жителей Усть-Косы купили новое жилье

Пермским автомобилистам рекомендуют временно пересесть на общественный транспортПермским автомобилистам рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт

В Перми сотрудница полиции продавала данные о гражданахВ Перми сотрудница полиции продавала данные о гражданах

В Перми выставлен на продажу бассейн «БМ»В Перми выставлен на продажу бассейн «БМ»

Вести Кудымкар 30.01.2019Вести Кудымкар 30.01.2019

В колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из ПермиВ колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми

Названа причина обрушения восьми плит на чердаке дома по Революции, 3/1Названа причина обрушения восьми плит на чердаке дома по Революции, 3/1

Снегопады и морозы: в Перми введен режим повышенной готовностиСнегопады и морозы: в Перми введен режим повышенной готовности

Внеплановые каникулы: во всех школах Перми введен карантинВнеплановые каникулы: во всех школах Перми введен карантин

В ПГНИУ избрали нового декана истфакаВ ПГНИУ избрали нового декана истфака

Фильмы «Флаэртианы» находят новых зрителейФильмы «Флаэртианы» находят новых зрителей

Новый взгляд на фантастический мир «Малахитовой шкатулки»Новый взгляд на фантастический мир «Малахитовой шкатулки»

В 2018 году приставы арестовали имущество должников на 5 миллиардовВ 2018 году приставы арестовали имущество должников на 5 миллиардов

В Перми прокуратура потребовала заблокировать ресурсы, продающие листки нетрудоспособностиВ Перми прокуратура потребовала заблокировать ресурсы, продающие листки нетрудоспособности

10 лет - дорогою добра10 лет - дорогою добра

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную