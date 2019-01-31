"В твоих руках счастье". Проект под таким названием стартовал в Пермском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Это серия творческих занятий, которые помогают развивать детям необходимые навыки, повышать их самооценку. На первом мастер-классе ребята лепили из глины.

Под руководством опытного педагога ребята с удовольствием погружаются в творческий процесс. Задание - слепить панно из глины. Работать довелось с белой фаянсовой глиной. Она, по словам мастеров, очень пластичная и позволяет создавать изящные изделия. Такие у них и получились. Далее композиции пройдут обжиг в школе керамики и вернутся обратно к авторам.

Творческие занятия в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних проходят три раза в неделю в рамках проекта «В твоих руках счастье». В рамках проекта запланирована серия мастер-классов: лепка из глины, современный рисунок-скетчИ, комиксы, графика и бумажное моделирование - создание объемных фигур из бумаги.

Во время творческих занятий ребята учатся еще и общаться друг с другом, помогать соседу, добиваться поставленных целей и справляться с трудностями.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних оказывает психологическую помощь детям от 3 до 18 лет. Главное учреждение находится в Свердловском районе города Перми, есть филиалы в Кировском и Индустриальном районе, а также в Добрянке.

У всех ребят есть возможность стать участником творческого процесса. Пока мастер-классы проходят только в базовом центре, но не исключено, что в дальнейшем проект «В твоих руках счастье» расширит границы. Всем ребятам выдают методические пособия, а это значит , продолжить создавать первые шедевры своими руками они смогут и дома вместе с родителями, тем самым укреплять теплые отношения в семье.