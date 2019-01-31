Жителей деревни Хмели разбудил запах дыма

Жители деревни Хмели в Пермском районе, территориально это шоссе Космонавтов, сегодня ночью были разбужены сильным запахом дыма. Хозяин одной из квартир увидел в окно пожар на территории местного автопарка. Вызвав пожарных, очевидец снял происходящее на камеру мобильного телефона. О том, что произошло, по телефону нам рассказала руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Оксана Бутина.

"Сегодня ночью в 3:19 поступило сообщение о пожаре на шоссе Космонавтов в Индустриальном районе г. Перми. По прибытии первых пожарных подразделений горел автобус. Огнем поврежден металлический бокс. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Ближайший водоисточник расположен в 650 м, что значительно усложняло тушение пожара. Тем не менее огнеборцы не допустили возгорания соседних строений. На пожар реагировали 32 человека личного состава и 10 единиц техники. Пожар ликвидирован в 5:43. Пострадавших на пожаре нет. По факту пожара проводится проверка.