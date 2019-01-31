Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»

В Перми на улице Мира судебные приставы закрыли по решению суда спортклуб "MetroFitness". По предварительным данным, к заведению есть серьезные претензии в сфере пожарной безопасности, а также в связи с грубыми нарушениями градостроительных норм. Стоит отметить, что приставы по традиции прибыли неожиданно - как раз в разгар утренней тренировки.