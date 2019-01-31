Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы

Жителей деревни Хмели разбудил запах дыма →

Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»

смотреть видео

приставы

В Перми на улице Мира судебные приставы закрыли по решению суда спортклуб "MetroFitness". По предварительным данным, к заведению есть серьезные претензии в сфере пожарной безопасности, а также в связи с грубыми нарушениями градостроительных норм. Стоит отметить, что приставы по традиции прибыли неожиданно - как раз в разгар утренней тренировки. 

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 31.01.2019 в 12:42 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы

В Перми рак начали лечить с применением новых технологий

На расчистку замусоренной квартиры нужны добровольцы

В колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми

Названа причина обрушения восьми плит на чердаке дома по Революции, 3/1

Снегопады и морозы: в Перми введен режим повышенной готовности

Внеплановые каникулы: во всех школах Перми введен карантин

Фильмы «Флаэртианы» находят новых зрителей

Новый взгляд на фантастический мир «Малахитовой шкатулки»

В Перми пройдет Первенство России по фигурному катанию среди юниоров


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы

Жителей деревни Хмели разбудил запах дыма →

Обратите внимание

в Перми

Жителей деревни Хмели разбудил запах дыма

Пожар произошел на территории местного автопарка.
31.01.2019 в 13:07

Метки: в Перми, Происшествия

Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»

По предварительным данным, к заведению есть серьезные претензии в сфере пожарной безопасности.
31.01.2019 в 12:42

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы

Замерзая и голодая, кошка умудрилась найти временное убежище там, где никто и предположить не мог.
31.01.2019 в 12:20

Метки: в Перми, Общество, В России

В Перми рак начали лечить с применением новых технологий

Уникальную операцию провели хирурги в Пермском краевом онкологическом диспансере.
31.01.2019 в 11:50

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

В Перми снова эвакуируют школы, детские сады и другие организации

Неизвестные опять отправили сообщения о минировании
31.01.2019 в 11:46

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

В России

Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы

Замерзая и голодая, кошка умудрилась найти временное убежище там, где никто и предположить не мог.
31.01.2019 в 12:20

Метки: в Перми, Общество, В России

В колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми

На счету киллера «ореховской группировки» от 9 до 11 убийств. Тела жертв он растворял в кислоте и закатывал в бетон.
31.01.2019 в 10:07

Метки: в Пермском крае, В России, Общество

В Прикамье обсудили законопроект о паллиативной медицинской помощи

Предложения и поправки пермских экспертов будут учтены при втором чтении законопроекта.
30.01.2019 в 15:45

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Власть, В России

«Спасенное детство»: школьники ищут детей блокады

В крае пытаются восстановить историю судеб воспитанников детского дома Чернушки, эвакуированных из блокадного Ленинграда.
30.01.2019 в 14:35

Метки: в Пермском крае, В России

Пермские школьники стали лучшими юными исследователями России

Ученики лицея №4 победили во всероссийском фестивале юных ученых
30.01.2019 в 13:27

Метки: В России, в Перми, Образование, Общество

Лента новостей RSS каналы

Жителей деревни Хмели разбудил запах дымаЖителей деревни Хмели разбудил запах дыма

Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»Судебные приставы закрыли спортклуб «MetroFitness»

Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псыКошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы

В Перми рак начали лечить с применением новых технологийВ Перми рак начали лечить с применением новых технологий

В Перми снова эвакуируют школы, детские сады и другие организацииВ Перми снова эвакуируют школы, детские сады и другие организации

На расчистку замусоренной квартиры нужны добровольцыНа расчистку замусоренной квартиры нужны добровольцы

Более половины жителей Усть-Косы купили новое жильеБолее половины жителей Усть-Косы купили новое жилье

Пермским автомобилистам рекомендуют временно пересесть на общественный транспортПермским автомобилистам рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт

В Перми сотрудница полиции продавала данные о гражданахВ Перми сотрудница полиции продавала данные о гражданах

В Перми выставлен на продажу бассейн «БМ»В Перми выставлен на продажу бассейн «БМ»

Вести Кудымкар 30.01.2019Вести Кудымкар 30.01.2019

В колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из ПермиВ колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми

Названа причина обрушения восьми плит на чердаке дома по Революции, 3/1Названа причина обрушения восьми плит на чердаке дома по Революции, 3/1

Снегопады и морозы: в Перми введен режим повышенной готовностиСнегопады и морозы: в Перми введен режим повышенной готовности

Внеплановые каникулы: во всех школах Перми введен карантинВнеплановые каникулы: во всех школах Перми введен карантин

В ПГНИУ избрали нового декана истфакаВ ПГНИУ избрали нового декана истфака

Фильмы «Флаэртианы» находят новых зрителейФильмы «Флаэртианы» находят новых зрителей

Новый взгляд на фантастический мир «Малахитовой шкатулки»Новый взгляд на фантастический мир «Малахитовой шкатулки»

В 2018 году приставы арестовали имущество должников на 5 миллиардовВ 2018 году приставы арестовали имущество должников на 5 миллиардов

В Перми прокуратура потребовала заблокировать ресурсы, продающие листки нетрудоспособностиВ Перми прокуратура потребовала заблокировать ресурсы, продающие листки нетрудоспособности

10 лет - дорогою добра10 лет - дорогою добра

В Перми пройдет Первенство России по фигурному катанию среди юниоровВ Перми пройдет Первенство России по фигурному катанию среди юниоров

Стал доступен план торгово-экономических миссий Пермской ТПП на 2019 годСтал доступен план торгово-экономических миссий Пермской ТПП на 2019 год

В Прикамье обсудили законопроект о паллиативной медицинской помощиВ Прикамье обсудили законопроект о паллиативной медицинской помощи

Шесть советов по выбору идеальной офисной мебелиШесть советов по выбору идеальной офисной мебели

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную