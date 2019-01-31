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Кошку Маркизу от лютых морозов спасли бродячие псы
Удивительная история случилась в пермском приюте для бездомных животных «Матроскин». Зоозащитники спасли кошку, обнаружив ее в собачье будке. Оказалось, что там от лютых морозов ее укрывали бродячие псы, и таким образом сохранили ей жизнь.
Имя подобранной на улице кошке дали звучное – Маркиза. Сейчас Маркизе необходимо оставаться под присмотром ветеринаров, скитаясь по улицам, она переохладилась, и это лишь одна из проблем.
Мария Филиппова, ветеринарный врач: "Истощение, вздутие - нарушение работы желудочно-кишечного тракта, это связано, видимо, с питанием. Кошечка какое-то время провела на улице, и собственно говоря, стрессовое животное".
Счастливая случайность помогла Маркизе позировать сегодня перед видеокамерой. Замерзая и голодая, она умудрилась найти временное убежище там, где никто и предположить не мог.
Кошка нашла пристанище в собачьей будке.
А обнаружила кошку одна из волонтёров кошачьего приюта «Матроскин», она искала свою подопечную собаку и решила проверить будку в районе улицы Маршрутной. Заглянув внутрь, очень удивилась.
Галина Море, руководитель приюта «Матроскин»: "Это просто поразительно, насколько сами брошенные собаки оказались вот так благодушны. Отогрели, спасли жизнь кошке!".
Откуда появилась будка, никто точно сказать не может. Говорят, её привезли какие-то сердобольные бабушки, уже готовую. Конструкция крепкая и рассчитана не на одного зверя.
После лечения Маркиза отправится в приют «Матроскин». В компанию таких же котов и кошек, которые ждут, что когда-нибудь и для них найдётся хозяин.
Но пока до выписки ещё далеко - недели две кошка точно проведёт в клинике. Холод и недоедание сделали своё дело - курс лечения надо пройти серьёзный.
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