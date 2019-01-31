В Перми рак начали лечить с применением новых технологий

Уникальную операцию провели хирурги в Пермском краевом онкологическом диспансере. Один из самых распространенных видов рака начали лечить с применением новых технологий.

В отличие от классической полостной операции, эта проходит хоть и немного дольше, но пациент восстанавливается после нее в два раза быстрее, ведь разрез на теле всего несколько миллиметров. Уникальность операции заключается в том, что все происходящее транслируется на большом экране участникам конференции. Это ведущие врачи города Перми и Пермского края, которые каждый день в своей работе сталкиваются с подобными проблемами.

От операционной в краевом онкологическом диспансере тянется оптоволоконный кабель, а ведущие хирурги внимательно следят за ней в 3D-очках. Эта технология помогает врачам объемно взглянуть на человеческие органы.

Михаил Денисов, заместитель главного врача Пермского краевого онкологического диспансера: "Операция будет сделана качественно, без осложнений, будет сделана быстро, соответственно пациент сможет быстро восстановиться буквально на следующий день".

Подобная процедура пока единственная, проведенная на новейшем оборудовании в Пермском крае. Ведущие хирурги России показывают, как можно «ювелирно» провести одну из самых распространенных онкологических операций. Только в Пермском центре в год их проводится около двухсот.

Олег Орлов, профессор, заслуженный врач России: "Заболеваемость очень высокая, доля рака прямой кишки в 60-е годы составляла 1,2%, сегодня – 5,5%. Это первое-второе место среди всех злокачественных образований".