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← В колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми

На расчистку замусоренной квартиры нужны добровольцы

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квартира

В доме на улице Крупской приостановили расчищать квартиру, которую хозяйка забила хламом от пола до потолка. Уборку начали еще на прошлой неделе, успели вывезти несколько грузовиков, но за это время ядовитыми парами, исходящими от мусора, отравились четыре человека. Сама же пенсионерка продолжает нести бытовые отходы обратно в свое жилье. Можно ли что-то изменить?

В квартире пусто. Пока ее хозяйка Валентина Александровна обходит ближайшие мусорки в поисках «новых сокровищ», соседи вновь вынуждены терпеть запах разложения, от которого в подъезде уже невозможно укрыться. Операцию по расчистке жилплощади пришлось приостановить. Тем временем, по словам соседки Надежды Лядовой, пополнение мусорной коллекции продолжается.

Наталья Лядова: "Выносят, выкидывают, она ночью обратно таскает".

новый мусор

Однокомнатная квартира площадью чуть больше 30 квадратных метров до потолка забита мусором. Здесь даже опытные коммунальщики не выдерживают. Через несколько дней работы 4 сотрудника управляющей компании ушли на больничный.

Вячеслав Носонов, начальник отдела ЖКХ администрации Мотовилихинского района г. Перми: "Отравились не ядовитыми парами, за пять лет лежания всех этих материалов все это осыпается, пыль поднимается".

Днем нехорошая квартира остается закрытой. Отсюда уже вывезли 3 КАМАЗа мусора - два 15-тонника и один большой 25-тонник. Тем не менее, по оценкам специалистов, помещение очищено пока только наполовину. Часть мусора хранится прямо в подъезде.

В управляющей компании от помощи по расчистке квартиры не отказываются. Как только появятся свободные руки, сотрудники выйдут с больничного, спецоперация будет продолжена.

Татьяна, представитель УК «Наш район»: "Квартира наполовину вычищена, она теперь не живет в подъезде, водой мы ее обеспечили. И сейчас все равно этим должна заниматься соцзащита совместно с администрацией".

Органы социальной защиты свою помощь предлагали не раз. Но Валентина Александрова подписала официальный отказ от любого вмешательства. И кроме мусора ей собственно предъявить нечего. Коммунальные счета оплачены вовремя и даже продуктами себя обеспечивает.

Разбор завалов в квартире вновь планируют начать уже на следующей неделе. И волонтеры здесь будут как нельзя кстати. Всех желающих помочь ежедневно ждут в управляющей компании «Наш район» и администрации Мотовилихи.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.01.2019 в 11:25 в рубрике - Вести Пермь

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