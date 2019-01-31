В колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми

Накануне в колонии строгого режима в Вологодской области обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми. Между сотрудницей из правоохранительных органов и осужденным на пожизненный срок киллером роман завязался давно. Началось все с обычной переписки.

Регистрируется этот брак в колонии особого режима. Жених - осужденный на пожизненный срок киллер, невеста - бывший следователь правоохранительных органов Перми. Они познакомились по переписке, причем первой послание «за решетку» отправила Виктория.

Виктория Михайлова, супруга киллера Олега Михайлова: "Он такой трепетный мужчина, нежный, заботливый, любящий".

Олег Михайлов, он же «Хохол», отбывает пожизненное заключение на острове Огненный, в простонародии именуемом «Вологодский пятак». По разным данным, на счету киллера «ореховской группировки» от 9 до 11 убийств, которые он совершил с особой жестокостью. Тела жертв он растворял в кислоте и закатывал в бетон.

Олег Михайлов, осужденный ИК-5 ГУФСИН России по Вологодской области: "Это мой третий брак, я знаю, что последний. Самый счастливый".

История о том, как мать четверых детей не смогла найти идеального мужчину на свободе, обсуждалась в эфире федерального ток-шоу на телеканале «Россия». В студию «Прямого эфира» приехала вдова Владимира Састре-Сендра - его считают последней жертвой киллера Михайлова.

Светлана Састре-Сендра, вдова убитого Владимира Састре-Сендра: "Я тоже хотела всю жизнь прожить со своим мужем, а его лишили жизни! Они в него выстрелили, ждали у подъезда, 4 пули в него попало".

Виктория уверена, что во всех своих преступлениях ее муж искренне раскаялся. Он единственный из «Ореховских» признал вину и написал явку с повинной. И, кстати, страшное прошлое жену бывшего киллера вовсе не пугает. Виктория заявляет - пожизненный срок - это не смертельный приговор и надеется на условно досрочное.

Накануне у Олега и Виктории Михайловых состоялось четвертое свидание, на котором супруги решили обвенчаться. Церемония прошла в храме на территории исправительной колонии особого режима №5 Вологодской области. За колючей проволокой.

Но даже для повенчанных супругов правила колонии остаются неизменны - два свидания в год, четыре телефонных звонка в месяц и одно письмо в неделю.