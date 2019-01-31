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Названа причина обрушения восьми плит на чердаке дома по Революции, 3/1
Причина обрушения восьми плит на чердаке в доме по Революции, 3/1 - треснувший шов балки, на которую опираются перекрытия. Из-за чего произошло это - пока непонятно. Такое заявление сделали в администрации Свердловского района Перми. Ближайшие полтора месяца, пока будет идти обследование и восстановление многоэтажки, 250 прописанных здесь человек вынуждены будут обитать вне своих квартир. 82 семьи планируют поселиться в съемном жилье. Деньги на его аренду обещают компенсировать.
Андрей Усов, глава администрации Свердловского района г. Перми: "Пожилым, семьям с детьми мы поможем - направим к риелторам, поможем с поиском квартир. Если кто-то не был на собрании, они приходят в администрацию района в приемную".
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