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Названа причина обрушения восьми плит на чердаке дома по Революции, 3/1

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Причина обрушения восьми плит на чердаке в доме по Революции, 3/1 - треснувший шов балки, на которую опираются перекрытия. Из-за чего произошло это - пока непонятно. Такое заявление сделали в администрации Свердловского района Перми. Ближайшие полтора месяца, пока будет идти обследование и восстановление многоэтажки, 250 прописанных здесь человек вынуждены будут обитать вне своих квартир. 82 семьи планируют поселиться в съемном жилье. Деньги на его аренду обещают компенсировать.

Андрей Усов, глава администрации Свердловского района г. Перми: "Пожилым, семьям с детьми мы поможем - направим к риелторам, поможем с поиском квартир. Если кто-то не был на собрании, они приходят в администрацию района в приемную".

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 31.01.2019 в 09:35 в рубрике - Вести Пермь

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← Снегопады и морозы: в Перми введен режим повышенной готовности

В колонии строгого режима обвенчались серийный убийца и бывший следователь из Перми →

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