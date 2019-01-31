Снегопады и морозы: в Перми введен режим повышенной готовности

С 31 января в Перми вводится режим повышенной готовности. Об этом на своей страничке в социальной сети Instagram написал глава города Дмитрий Самойлов. Он сообщил, что на столицу Прикамья надвигается очень сильный снегопад, возможно, рекордный за всю нынешнюю зиму.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: «С 31 января по 2 февраля в городе может выпасть порядка 12 мм осадков, это около четверти месячной нормы. Потом неделя гарантированного похолодания до минус 30 градусов. Сочетание таких условий создаёт серьёзное испытание для всех дорожных служб. В связи с этим ввожу в Перми режим повышенной готовности, мобилизуем всю технику, увеличиваем количество снегоуборочных машин до 380 единиц».