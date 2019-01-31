Внеплановые каникулы: во всех школах Перми введен карантин
С 31 января все пермские школы, лицеи, гимназии, многие техникумы и колледжи закрываются на карантин из-за эпидемии гриппа. Соответствующий приказ подписали в департаменте образования города. Чуть раньше с такой рекомендацией выступил Роспотребнадзор. По данным санитарных врачей, эпидемический порог в крае уже превышен на 37 процентов. Карантин объявлен на неделю - до 8 февраля. Все это время учебный процесс должен продолжаться в интерактивном режиме. Педагоги будут отправлять задания через интернет и по тому же принципу проверять выполненные работы.
Наталья Кутищева, начальник отдела организации предоставления муниципальной услуги общего образования департамента образования администрации города Перми: "Единый день открытых дверей, запланированный департаментом образования на 2 февраля 2019 года, переносится на 9 февраля. Время в образовательных организациях остается то же самое, план мероприятий тот же самый, но переносится со 2 на 9 февраля. При этом прием заявлений с 1 февраля не отменяется. Родители будущих первоклассников с 1 февраля имеют право подойти в образовательную организацию, написать заявление, предоставить необходимый пакет документов для зачисления ребенка в первый класс".
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