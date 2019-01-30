Фильмы «Флаэртианы» находят новых зрителей
Пока "Флаэртиана-2019" принимает заявки, картины с прошлого фестиваля находят новых зрителей. Сейчас фильмы программы "Эхо Флаэртианы" идут в Кирове. Они проходят в «Киноклубе в Герценке» при областной библиотеке. В программу вошли 11 картин международного и национального конкурсов. До мая там покажут ещё 7 фильмов. Показы идут по воскресеньям в 15:00. Вход бесплатный по читательским билетам. Уже показали фильмы «Король Лир», «Дым отечества» и другие. Теперь к просмотру ожидается победитель «Российской Флаэртианы» - «Вырваться. История любви».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новый взгляд на фантастический мир «Малахитовой шкатулки»
В Перми пройдет Первенство России по фигурному катанию среди юниоров
В Прикамье обсудили законопроект о паллиативной медицинской помощи
Сотрудники ГИБДД ловят автомобили с грязными номерами
«Спасенное детство»: школьники ищут детей блокады
Пермские пейнтболисты завоевали «бронзу» нового турнира
Жильцы дома по ул. Революции 3/1 не вернутся в свои квартиры до весны
Центр занятости приглашает на ярмарку вакансий
Строгановская премия достанется лучшим из лучших
Педагогический Олимп: кто станет Учителем года и получит полмиллиона?
Добавить комментарий: