Фильмы «Флаэртианы» находят новых зрителей

Пока "Флаэртиана-2019" принимает заявки, картины с прошлого фестиваля находят новых зрителей. Сейчас фильмы программы "Эхо Флаэртианы" идут в Кирове. Они проходят в «Киноклубе в Герценке» при областной библиотеке. В программу вошли 11 картин международного и национального конкурсов. До мая там покажут ещё 7 фильмов. Показы идут по воскресеньям в 15:00. Вход бесплатный по читательским билетам. Уже показали фильмы «Король Лир», «Дым отечества» и другие. Теперь к просмотру ожидается победитель «Российской Флаэртианы» - «Вырваться. История любви».