Новый взгляд на фантастический мир «Малахитовой шкатулки»

В 18.30 библиотека им. Пушкина приглашает всех желающих на открытую лекцию известного филолога, профессора классического университета Владимира Абашева «Как выглядит хозяйка Медной горы? Бажов в современной культуре». Мероприятие приурочено к 140-летию писателя Павла Бажова. Исследователь его творчества, профессор Абашев, предложит слушателям по-новому взглянуть на фантастический мир «Малахитовой шкатулки».