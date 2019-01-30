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Новый взгляд на фантастический мир «Малахитовой шкатулки»
В 18.30 библиотека им. Пушкина приглашает всех желающих на открытую лекцию известного филолога, профессора классического университета Владимира Абашева «Как выглядит хозяйка Медной горы? Бажов в современной культуре». Мероприятие приурочено к 140-летию писателя Павла Бажова. Исследователь его творчества, профессор Абашев, предложит слушателям по-новому взглянуть на фантастический мир «Малахитовой шкатулки».
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