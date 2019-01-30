В Перми пройдет Первенство России по фигурному катанию среди юниоров
Со 2 по 4 февраля в Перми пройдет Первенство России по фигурному катанию среди юниоров - самые статусные старты фигуристов за несколько десятков лет в масштабах нашего города. Пермский край представят 3 пары. Прошедшие отбор по результатам этапов и финала Гран-При: Аполлинария Панфилова-Дмитрий Рылов и Анастасия Полуянова- Дмитрий Сопот. По итогам этапов Кубка России спортивный дуэт: Ульяна Орлова-Сергей Бахмат (все воспитанники Павла Слюсаренко, Валентины Тюковой и Алексея Меньшикова). В течение 3 дней на лёд СК Сухарева выйдут 90 фигуристов- претендентов на участие в юниорском чемпионате мира. Билеты в кассах города. Детям до трёх лет вход бесплатный.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье обсудили законопроект о паллиативной медицинской помощи
Сотрудники ГИБДД ловят автомобили с грязными номерами
«Спасенное детство»: школьники ищут детей блокады
Пермские пейнтболисты завоевали «бронзу» нового турнира
Жильцы дома по ул. Революции 3/1 не вернутся в свои квартиры до весны
Центр занятости приглашает на ярмарку вакансий
Строгановская премия достанется лучшим из лучших
Педагогический Олимп: кто станет Учителем года и получит полмиллиона?
Грипп наступает: на карантин уже отправили 62 класса в 26 школах
Жители прикамского посёлка Таборы оказались в продуктовой блокаде
Добавить комментарий: