Со 2 по 4 февраля в Перми пройдет Первенство России по фигурному катанию среди юниоров - самые статусные старты фигуристов за несколько десятков лет в масштабах нашего города. Пермский край представят 3 пары. Прошедшие отбор по результатам этапов и финала Гран-При: Аполлинария Панфилова-Дмитрий Рылов и Анастасия Полуянова- Дмитрий Сопот. По итогам этапов Кубка России спортивный дуэт: Ульяна Орлова-Сергей Бахмат (все воспитанники Павла Слюсаренко, Валентины Тюковой и Алексея Меньшикова). В течение 3 дней на лёд СК Сухарева выйдут 90 фигуристов- претендентов на участие в юниорском чемпионате мира. Билеты в кассах города. Детям до трёх лет вход бесплатный.