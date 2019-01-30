В Прикамье обсудили законопроект о паллиативной медицинской помощи

В Перми состоялся круглый стол, где обсудили изменения, которые войдут в федеральный законопроект о паллиативной медицинской помощи. Речь о подходе, который позволяет улучшить качество жизни пациентов с неизлечимыми болезнями. К участию в беседе были привлечены общественники, депутаты, представители медучреждений Перми. Само понятие предложено расширить и включить в него оказание психологической помощи и социальной. Паллиативную помощь разделить на первичную, в том числе доврачебную и врачебную, и специализированную, а также предлагается "конкретизировать права пациента на облегчение боли наркотическими и психотропными лекарственными препаратами".

На уровне Государственной думы тема паллиативной помощи зазвучала с подачи главы государства Владимира Путина. Ранее президенту о необходимости изменений докладывали представители разных общественных организаций.

На данный момент закон уже принят в 1-м чтении. Предложения и поправки пермских экспертов будут учтены при втором чтении.