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Сотрудники ГИБДД ловят автомобили с грязными номерами
В Перми проходит масштабный рейд ГИБДД. Личный состав направлен на главные транспортные артерии. Инспекторы обращают свое внимание в первую очередь на чистоту регистрационных номерных знаков. За грязный номер предусмотрен штраф 500 рублей. Если же госномер был закрыт специально, придется раскошелиться на 5000 рублей. Номерной знак автомобиля должен читаться с расстояния 20 метров.
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