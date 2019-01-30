Сотрудники ГИБДД ловят автомобили с грязными номерами

В Перми проходит масштабный рейд ГИБДД. Личный состав направлен на главные транспортные артерии. Инспекторы обращают свое внимание в первую очередь на чистоту регистрационных номерных знаков. За грязный номер предусмотрен штраф 500 рублей. Если же госномер был закрыт специально, придется раскошелиться на 5000 рублей. Номерной знак автомобиля должен читаться с расстояния 20 метров.