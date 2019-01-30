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«Спасенное детство»: школьники ищут детей блокады
В историческом парке «Россия - моя история» рассказали о первых результатах межрегионального проекта «Спасенное детство». Его цель - попытаться восстановить историю судеб воспитанников детского дома Чернушки, которые в годы войны были эвакуированы из блокадного Ленинграда на юг Пермского края. После войны кто-то вернулся на родину, а кому-то возвращаться было некуда и не к кому. Они остались в Прикамье. В музее одной из Чернушинских школ сохранились неотправленные письма детей к родителям в Ленинград, рисунки и личные вещи. Нынешним школьникам удалось найти пока двух человек, которые провели детство в Пермском крае.
Екатерина, ученица школы № 5 г. Чернушка: "Мы работали с нашим архивом в Чернушке, мы познакомились с оригиналами фотографий, рисунков. Отправляли запросы на разные сайты, таким образом, получилось найти".
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