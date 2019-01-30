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Пермские пейнтболисты завоевали «бронзу» нового турнира
Пермская команда «Файтер прошар» завоевала бронзовые медали на этапе новой серии пейнтбольных турниров Про- Айс. В Санкт-Петербурге состязались 24 отечественных коллектива. Состоит зимняя серия из 5 этапов. Один из них пройдёт в Перми, заключительный в Сочи. Система розыгрыша традиционная- играют до пяти побед в течение 12 минут. Основными конкурентами пермяков за распределение мест в призовой тройке стали москвичи из «Red Storm».
Возник новый пейнтбольный турнир по объективным причинам. На ремонт закрылся столичный пейнтбольный дворец - основная соревновательная и тренировочная арена спортсменов топ-уровня. Расхолаживаться бойцам в зимний период нельзя- впереди отборы на Первенство страны, а далее на Первенство Европы и мира. Поэтому, важное бремя межсезонных баталий легло на регионы. На, что, впрочем, никто не жалуется.
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