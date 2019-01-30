Жильцы дома по ул. Революции 3/1 не вернутся в свои квартиры до весны

Ближайшие полтора месяца жильцы дома по улице Революции, 3/1 не смогут вернуться в свои квартиры. Об этом сегодня заявили в администрации Свердловского района Перми. Специалистами принято решение о полном обследовании здания.

Специалисты подробно осмотрели технический этаж, где получили повреждения 8 плит на площади 80 квадратных метров. Всех жителей эвакуировали, тем не менее, под контролем спасателей, они могут забрать свои вещи и документы. Параллельно с обследованием здания будет вестись восстановление повреждённых плит.

Также началась проверка Инспекции государственного жилищного надзора, которая установит, поступали ли жалобы от жителей в ТСЖ и как реагировал председатель. Кроме того, все квартиры проверят на предмет перепланировки - администрацию района официально уведомили об изменениях хозяева только двух помещений. Всего в многоэтажке зарегистрировано 257 человек. Пока большинство из них разместились у друзей и родных, 29 человек воспользовались услугами гостиницы.

На собрании жильцов всем предложили снять квартиры на время проведения работ. Такое желание уже изъявили 82 семьи.

Андрей Усов, глава администрации Свердловского района г. Перми: "Мы предлагаем жильцам компенсацию за съём жилых помещений. Сейчас проводится работа, как это финансово всё провести. Если кто-то изъявит желание, кому-то необходима будет помощь в поиске жилья, предоставим такую возможность. За каждым будут закреплены сотрудники администрации района, будем работать в индивидуальном порядке".