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Центр занятости приглашает на ярмарку вакансий
Сегодня в Перми пройдет первая в этом году ярмарка рабочих вакансий. Выбор, правда, будет небольшой. Участвует лишь одна компания, которая набирает для себя штат охранников - причем как мужчин, так и женщин. Встреча пройдет с 3 до 4 часов дня в Мотовилихинском отделе краевого центра занятости населения.
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