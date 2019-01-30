Центр занятости приглашает на ярмарку вакансий

Сегодня в Перми пройдет первая в этом году ярмарка рабочих вакансий. Выбор, правда, будет небольшой. Участвует лишь одна компания, которая набирает для себя штат охранников - причем как мужчин, так и женщин. Встреча пройдет с 3 до 4 часов дня в Мотовилихинском отделе краевого центра занятости населения.