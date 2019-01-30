Педагогический Олимп: кто станет Учителем года и получит полмиллиона?

В Перми стартовал самый ответственный этап конкурса "Учитель года". Претенденты на премию в полмиллиона рублей начали проводить открытие уроки. Всего 52 участника в пяти номинациях. Как проходят состязания?

Из чего состоит жук, изучают школьники на открытом уроке преподавателя биологии. Через лупу, в перчатках и с пинцетом. А старшеклассники становятся боярами, ремесленниками и воинами.

Это самый ответственный этап конкурса «Учитель года 2019». Всегда интересный и неожиданный. Открытые уроки у учителей.

Анастасия Анисимова, учитель истории обществознания и права: "Буря эмоций в душе, потому что тот блеск в глазах детей, их объятия, их эмоции, поверьте, они так заряжают".

У воспитателей детского сада открытое занятие. Выдумывают настольные игры и правила для них, изучают новые предметы и как они работают, путешествуют во времени.

52 участника и 5 номинаций. Три из них новые: замдиректора по воспитательной работе, педагог-психолог, классный руководитель.

Каждого участника конкурса в любом случае ожидает победа! Прежде всего, личная и неплохое материальное вознаграждение - 500 тысяч рублей. Но по полмиллиона получат только двое- лучший воспитатель и педагог. Те, что пройдут строгий отбор жюри. Среди которых нынче абсолютные победители в своих номинациях всероссийского конкурса «Учитель года» разных лет.

Сергей Кочережко, абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года России 2015»: "Учителя, конечно, волнуются, и не всегда учителя понимают, что вопрос задается не с целью запытать и узнать что-нибудь, а с целью подать руку и помочь открыть для себя что-то новое".

Испытывать педагогов будут до пятницы, им предстоит мастер-класс для коллег и открытое родительское собрание, тему которого озвучат за 15 минут до его начала. Победители определятся уже к концу недели, но раньше церемонии награждения их имена озвучены не будут.