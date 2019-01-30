Грипп наступает: на карантин уже отправили 62 класса в 26 школах

Утренний фильтр ввели во всех детских садах Перми. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Прикамье превышен на 39 процентов. По данным на вечер 29 января, на карантин уже отправили 62 класса в 26 школах.

Осмотр и измерение температуры во всех детских садах становится обязательным. Утренний фильтр - необходимая мера для любого карантина в дошкольных учреждениях.

Из-за болезни нескольких учителей расписание в 6-й пермской школе уже пришлось переписать. А на завтра вся параллель 8 классов отправляется на вынужденные каникулы. В этой школе уже не учатся 8 классов, это больше 200 детей. Но карантина опасаются разве что 11-классники. В ожидании ЕГЭ готовы посвящать знаниям каждую минуту.

Работа учителей также не останавливается. В пустом классе Елена Орлова проверяет самостоятельные работы, которые ученики выполняют дома в электронном виде. На карантине задают в разы больше обычного.

Елена Орлова, учитель математики: "Все дети через электронный журнал получают задание по всем предметам, которые они сейчас выполняют, после карантина понятно, что мы все вопросы, которые возникли у детей при самостоятельном обучении, разбираем".

За прошедшую неделю в Прикамье зафиксировано 23 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, эпидпорог превышен на 39%. Однако решение о введении карантина в каждом классе принимают индивидуально, как только заболевает пятая часть учащихся.

В медицинских и социальных учреждениях после официального объявления эпидемии вводятся самые строгие ограничения. Посещение больных запрещены, разве что для детей остались небольшие послабления.

Марина Илющенко, заведующая отделением эпидемиологии Краевой детской клинической больницы: "Исключение мы делаем для детей, которые находятся в послеоперационном периоде, родители пациентов могут получить специальный пропуск у лечащего врача".

Увеличение количества пациентов особенно заметно в больничных коридорах. Тем не менее, медики напоминают, что с температурой в поликлинику ходить не стоит, нужно вызвать врача на дом. И особенно поберечь себя гипертоникам. С изменением погоды каждый пятый вызов скорой помощи связан со скачками артериального давления.

Наталья Корягина, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Пермского края:

"В этот момент я как кардиолог рекомендую контроль артериального давления, ведение дневника утром и вечером, прием всех гипотензивных препаратов".

То же самое касается всех хронических заболеваний. Безобидная, на первый взгляд, простуда может стать началом серьезных осложнений. Так что предостережения Роспотребнадзора и карантин здесь уже точно не лишние.