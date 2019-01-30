Строгановская премия достанется лучшим из лучших

С 1 февраля стартует прием заявок на "Строгановскую премию". Об этом сообщили в Пермском землячестве. Традиционно награда будет присуждаться по шести номинациям: за высокие достижения в общественной деятельности, экономике и управлении, науке и технике, в области искусства и культуры, в спорте, за честь и достоинство. Лауреаты получат статуэтку Аники Строганова и 250 тысяч рублей. Выдвинуть кандидатуры можно на сайте пермскоеземлячество.рф до 25 апреля. Торжественная церемония состоится в конце мая в Москве.

Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество»: "Очень важно, когда подают материалы, чтобы были исчерпывающие данные. Максимальная информация о номинанте. Его заслуги, достижения, рецензии на его деятельность".